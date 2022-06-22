Обзор параллельных текстов

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  1. 1.
    6# Как устроен мир. Хомский Ноам
    страниц: 311 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2022-06-22
  2. 2.
    5# Часть и целое. Гейзенберг Вернер
    страниц: 276 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2022-01-17
  3. 3.
    5# Живи, пусть умирают другие. Ян Флемминг
    страниц: 199 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2022-01-17
  4. 4.
    6# Основание и Империя. Айзек Азимов
    страниц: 214 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-11-22
  5. 5.
    5# На пути к Основанию. Айзек Азимов
    страниц: 357 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-11-06
  6. 6.
    6# 11/22/63. Стивен КИНГ
    страниц: 811 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-09-26
  7. 7.
    7# Утраченный символ. Дэн Браун
    страниц: 470 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-09-26
  8. 8.
    5# Таинственный сад. Фрэнсис Бернетт
    страниц: 238 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-07-27
  9. 9.
    4# Домик в Оллингтоне. Энтони Троллоп
    страниц: 753 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-07-04
  10. 10.
    5# Казино Рояль. Ян Флемминг
    страниц: 146 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-06-19
  11. 11.
    8# Матрица (первоначальный сценарий). Ларри и Энди Вачовски
    страниц: 68 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-06-14
  12. 12.
    5# Приоткрытая завеса. Джордж Элиот
    страниц: 52 рейтинг: 4.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-04-18
  13. 13.
    6# Апология истории или ремесло историка. Марк Блок
    страниц: 140 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-31
  14. 14.
    4# X. Y. Z., история, поведанная сыщиком. Анна Кэтрин Грин
    страниц: 53 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-11
  15. 15.
    4# Знак четырёх. Артур Конан-Дойл
    страниц: 125 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
  16. 16.
    3# Ночная Тьма. Агата Кристи
    страниц: 187 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
  17. 17.
    6# История западной философии. Бертран Рассел
    страниц: 969 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
  18. 18.
    4# Глория Скотт. Артур Конан-Дойл
    страниц: 23 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-11-09
  19. 19.
    6# К генеалогии морали. Ницше Фридрих
    страниц: 151 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-07-29
  20. 20.
    5# Казаки. Лев Николаевич Толстой
    страниц: 182 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-07-29
  21. 21.
    6# Трубопровод на Плутон. Мюррей Лейнстер
    страниц: 13 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-17
  22. 22.
    5# Американец. Генри Джеймс
    страниц: 392 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-10
  23. 23.
    4# Этюд в багровых тонах. Артур Конан-Дойл
    страниц: 126 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-10
  24. 24.
    5# Крэнфорд. Элизабет Гаскелл
    страниц: 207 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-04-18
  25. 25.
    5# Смотритель. Энтони Троллоп
    страниц: 210 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-04-05

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