Обзор параллельных текстов
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1.6# Как устроен мир. Хомский Ноамстраниц: 311 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2022-06-22
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2.5# Часть и целое. Гейзенберг Вернерстраниц: 276 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2022-01-17
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3.5# Живи, пусть умирают другие. Ян Флеммингстраниц: 199 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2022-01-17
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4.6# Основание и Империя. Айзек Азимовстраниц: 214 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-11-22
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5.5# На пути к Основанию. Айзек Азимовстраниц: 357 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-11-06
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6.6# 11/22/63. Стивен КИНГстраниц: 811 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-09-26
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7.7# Утраченный символ. Дэн Браунстраниц: 470 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-09-26
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8.5# Таинственный сад. Фрэнсис Бернеттстраниц: 238 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-07-27
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9.4# Домик в Оллингтоне. Энтони Троллопстраниц: 753 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-07-04
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10.5# Казино Рояль. Ян Флеммингстраниц: 146 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-06-19
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11.8# Матрица (первоначальный сценарий). Ларри и Энди Вачовскистраниц: 68 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-06-14
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12.5# Приоткрытая завеса. Джордж Элиотстраниц: 52 рейтинг: 4.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-04-18
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13.6# Апология истории или ремесло историка. Марк Блокстраниц: 140 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-31
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14.4# X. Y. Z., история, поведанная сыщиком. Анна Кэтрин Гринстраниц: 53 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-11
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15.4# Знак четырёх. Артур Конан-Дойлстраниц: 125 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
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16.3# Ночная Тьма. Агата Кристистраниц: 187 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
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17.6# История западной философии. Бертран Расселстраниц: 969 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2021-01-01
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18.4# Глория Скотт. Артур Конан-Дойлстраниц: 23 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-11-09
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19.6# К генеалогии морали. Ницше Фридрихстраниц: 151 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-07-29
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20.5# Казаки. Лев Николаевич Толстойстраниц: 182 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-07-29
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21.6# Трубопровод на Плутон. Мюррей Лейнстерстраниц: 13 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-17
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22.5# Американец. Генри Джеймсстраниц: 392 рейтинг: 5.0 изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-10
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23.4# Этюд в багровых тонах. Артур Конан-Дойлстраниц: 126 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-05-10
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24.5# Крэнфорд. Элизабет Гаскеллстраниц: 207 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-04-18
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25.5# Смотритель. Энтони Троллопстраниц: 210 рейтинг: -.- изучено слов: 0 добавлено: 2020-04-05
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